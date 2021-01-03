İtalya’da aşı olan doktor Koronavirüs'e yakalandı: "Belki aşı olmasaydım virüs geri dönülemez hasarlar meydana getirebilirdi"

İtalya'da 6 gün önce Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısını olan Umberto I Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Departmanı Direktörü Dr. Antonella Franco, Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıkladı. Franco, "Belki aşı olmasaydım virüs bende geri dönülemez hasarlar meydana getirebilirdi" dedi.

İtalya’da Covid-19’a karşı aşılamaların başlamasının ardından kötü haber geldi. Siracusa kentindeki Umberto I Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Departmanı Direktörü Dr. Antonella Franco’nun 6 gün önce Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısını yaptırmasına rağmen Koronavirüs testi pozitif çıktı. Dr. Franco test sonucunun ardından yaptığı açıklamada, “Pozitif çıktım ama tekrar aşı olurum. Belki aşı olmasaydım virüs bende geri dönülemez hasarlar meydana getirebilirdi” dedi.

Sicilya Bölgesi Sağlık Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Dr. Franco'nun 6 gün önce Palermo'da ilk aşı olan kişilerden biri olduğu belirtildi. Doktorun, aşı olmadan önce virüse yakalanıp yakalanmadığı araştırılırken, Dr. Franco ile Palermo'ya aşı olmaya giden ekipteki sağlık çalışanları da inceleniyor.

Sağlık Yüksek Kurulu Başkanı Locatelli: Ancak 2. dozdan sonra tam koruma sağlanıyor

İtalya Sağlık Yüksek Kurulu Başkanı Franca Locatelli yaptığı açıklamada, Covid-19 aşısının sadece 2. dozunun uygulanmasının ardından tam koruma sağladığına dikkat çekti. Locatelli, "Bilimsel araştırmalar 1’inci dozun tam koruma sağlamadığını ve ilk dozun ardından enfekte olan kişiler görüldüğünü açıkça belirtiyor. İkinci doz aşıdan sonra tam bir korumadan bahsetmek mümkün. Bu nedenle aşı olanların da sorumlu davranışları bırakmamaları gerekiyor” dedi.

İtalya'da 3 Ocak itibariyle 75 bin 327'si sağlık çalışanı olmak üzere 84 bin 730 kişiye Covid-19 aşısı yapıldı. İtalya’da toplam vaka sayısı 2 milyon 141 bin 201’e, ölenlerin ise 74 bin 985’e yükseldi.

iha