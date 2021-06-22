İtalya, ülkede Koronavirüs salgını değerlendirmesinde "beyaz bölge" olarak değerlendirilen yerlerde açık havada maske takma zorunluluğunun kalkacağını açıkladı. Ülkede, vakaların hafiflemesiyle yalnızca İtalya'nın kuzeybatısındaki küçük bir yer "beyaz bölge" dışında kaldı.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Sperenza, İtalya'da beyaz bölge olan yerlerde 28 Haziran'dan itibaren açık havada maske takmanın zorunlu olmayacağını duyurdu. Toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske takmak zorunlu olacak.

İtalya'da 12 yaş ve üstü nüfusun neredeyse yüzde 30'u Koronavirüs'e karşı iki doz aşısını oldu.