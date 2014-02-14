İtalya Başbakanı Letta istifa etti

İtalya Başbakanı Enrico Letta beklenen istifasını öğle saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı “Quirinale” ye çıkarak Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano’ya sundu ve böylece ülkede hükümet krizi resmen başlamış oldu.

Merkez Sol’un ana partisi Demokrat Parti bünyesinde yaşanan liderlik savaşında yeni başkan aynı zamanda Floransa Belediye Başkanı Matteo Renzi’nin yürütme kurulunda yaptırdığı oylama sonucu başbakanlığa 2018 yılına kadar talip olması sonrası zorunlu istifaya giden Enrico Letta, kendisine yapılan yeni kurulacak hükümette “ekonomi bakanı ol” önerisini “haysiyetimi kirletemem” diyerek geri çevirdi.

Son Bakanlar Kurulu toplantısını sabah yapan Letta “Bana yardım eden herkese teşekkür ederim” dedikten sonra vedasını bakanlarıyla şampanya ile kutladı.

Yeni Başbakan adayı Matteo Renzi’de Floransa Belediye Sarayı “Palazzo Vecchio” da bir veda konuşması yaparak “Elveda Floransa, Merhaba Roma” sözleriyle “Son beş yılda ki hayatımın en anlamlı günün yaşıyorum. İtalya için hayırlı olsun çünkü bu ülkenin istikrara, kalıcılığa ve sağlamlığa ihtiyacı var. Önce bunları sağlayacağız Çünkü bütün azmim ülkemi bataklıktan kurtarmak olacak” dedi.

Anayasaya göre Napolitano, Başbakan Enrico Letta’dan istifa mektubunu aldıktan ve diğer parti liderleri, Parlamento ve Senato Başkanları ile görüş alış verişinde bulunduktan sonra önümüzde ki hafta en geç Salı veya Çarşamba günü hükümeti kurma görevini Demokrat Parti lideri Matteo Renzi’ye vermesi bekleniyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel İtalya’da ki hükümet krizinin bir an önce istikrarlı bir şekilde çözülmesini temenni etti.

Bu arada yeni Başbakan adayı Matteo Renzi Kabinesinde ki Bakanların sayısının 12 ile sınırlanacağını ve kadın bakanlara da yer vereceğini söyledi. Renzi 2011'den sonra halkın seçmediği üçüncü başbakan olacak.

Başbakan Enrico Letta’nın istifasını sunmaya Cumhurbaşkanlık Sarayına makam aracı yerine kendi kullandığı özel otomobiliyle korumasız tek başına gelmesi de şaşkınlık yarattı.