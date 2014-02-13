İtalya Başbakanı Enrico Letta istifa edecek

İtalya Başbakanı Enrico Letta'nın istifa edeceği bildirildi.

Letta, 2013 genel seçimleri sonrasında, 24 Nisan 2013 tarihinde Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Bir süredir hükümetin gerekli reformları yapmadığı eleştirileri ve bir değişim gerektiği yönündeki baskılar, ülkede yeni bir hükümet krizi çıkmasına neden olmuştu.

Demokrat Parti'nin (PD) lideri Matteo Renzi de dün içerisinde yaptığı açıklamada 2018 yılına kendi partisinden olan Başbakan Enrico Letta'nın hükümetiyle değil, reformlar yapan yeni bir hükümetle varmaları gerektiğini söylemişti.

Enrico'nun yarın Cumhurbaşkanı Napolitano'ya istifasını sunması bekleniyor.