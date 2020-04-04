İtalya Başbakanı Conte'nin yakın koruması Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte’nin yakın korumalığını yapan polis memuru, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, Başbakan Conte'nin yakın korumalığını yapan ve geçen ay ortasında Covid-19 teşhisi konulan 52 yaşındaki Giorgio Guastamacchia, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

İki çocuk babası olan koruma memurunun tedavisi için görevden ayrılmadan önce Başbakan Conte ile yakın teması bulunmadığı ve Başbakan'ın seyahatlerine eşlik etmediği bilgisi paylaşıldı.

Bir süredir Tor Vergata Kliniğinde tedavi gören Guastamacchia'nın Kovid-19 testinin mart ortasında pozitif çıkmasının ardından Başbakan Conte’ye de test yapılmış ve test negatif çıkmıştı.

Ülkede 6 haftadır devam eden ve şu ana kadar 14 bin 681 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Covid-19 salgını nedeniyle kayıplar devam ediyor.