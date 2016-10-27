İtalya art arda iki depremle sarsıldı

İtalya'da 2 saat arayla 2 deprem meydana geldi. İlk sarsıntı, yerel saatle 19.11'de Marche bölgesinde yer alan Macerata kentine bağlı Castelsantangelo kasabası yakınlarında yaşandı.



Başkent Roma'ya yaklaşık 200 kilometre mesafede, kırsal bölgede yerin 9,3 kilometre derinliğinde olduğu bildirilen depremin ardından bazı binalarda hasar oluştuğu, 2 kişinin de yaralandığı kaydedildi.



Yerel saatle 21.18'de meydana gelen ikinci sarsıntının büyüklüğü 5.9, merkez üssü ise Macerata'ya bağlı Ussita kasabası olarak açıklandı.



Her iki depremin, Roma'dan ve diğer tüm orta İtalya'daki kentlerden de hissedildiği kaydedildi.





"Kasabamız gitti"



İkinci sarsıntının ardından henüz can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, 500 nüfuslu Ussita kasabasının belediye başkanı, “Burada birçok ev yıkıldı, kasabamız bitti" diye konuştu.



Ağustos ayında da İtalya'nın orta kesiminde; başkent Roma'ya yaklaşık 150 kilometre mesafede 6.0 büyüklüğünde bir deprem yaşanmış, 300 kişi yaşamını yitirmişti.