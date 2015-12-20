İtalya, AB'ye direndi, zeytin ağaçlarını kestirmedi

İtalya'da Lecce Savcılığı, zeytinyağıyla ünlü Puglia bölgesinde bir bakteri salgını yüzünden zeytin ağaçlarının kesilmesine dair AB kararına karşı çıkarak ağaçların kesimini durdurdu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Avrupa Birliği, bazı çiftçilerin "zeytin ebolası" dediği "Xylella fastidiosa" bakterisinin yayılmasını önlemek amacıyla Puglia'daki binlerce ağacın kesilmesi ve bir "tampon bölge" oluşturulması talimatını vermişti.

Ancak başta zeytin üreticileri olmak üzere bölge halkının büyük tepkisini çeken kesim işlemleri, savcılık kararıyla durduruldu.

Savcılığın kararında, Xylella fastidiosa bakterisi ile zeytin ağaçlarının kuruması arasında net bir bağlantı bulunamadığı, ağaçların gereksiz yere kesilmesini önlemek için daha fazla araştırma yapılması gerektiği belirtildi. Savcılık, "Avrupa Birliği'ne Xylella ile ilgili yanlış bilgi verilmiş" değerlendirmesinde bulundu.

1 milyon ağaç

Savcı Cataldo Motta basın toplantısında, "Xylella bakterisi testlerinde pozitif çıkan bazı ağaçların kurumadığını, negatif çıkan bazılarınınsa kuruduğunu gördük" diyerek, bakteri ile ağaçların hastalanması arasındaki ilişkinin kesin olarak kanıtlanamadığını vurguladı.

Lecce Savcılığı, salgının idaresinden sorumlu olan 10 kişi hakkında da "bitki hastalığı yaymak" ve "doğal güzelliğe zarar vermek" suçlamasıyla soruşturma açtı.

İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ikinci zeytinyağı üreticisi olan İtalya'da üretimin en fazla olduğu bölge ise Puglia.

Puglia'da ilk olarak 2013'te görülen Xylella fastidiosa bakterisinin gittikçe yayılması üzerine AB, İtalya'ya salgından etkilenen ağaçların kesilmesi talimatı vermişti.

Kesim talimatından yaklaşık 1 milyon ağacın etkilenmesi beklenirken, hem İtalyan üreticilerin direnişi hem de bürokratik işlemler nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 1600 ağaç imha edildi.