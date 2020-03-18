İtalya 10 bin tıp öğrencisini Koronavirüs'le mücadelede göreve çağırdı

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölü sayısının 2 bin 500 kişinin üzerine çıktığı, 31 bin 506 vakayla sağlık sisteminin giderek yetersiz kaldığı İtalya’da 10 bin tıp öğrencisi yardım için hastanelere çağrıldı.

Üniversiteler Bakanı Gaetano Manfredi, bu sene mezun olması planlanan öğrencilerin son sınavlarına girmeden çalışmaya başlayacağını açıkladı. Buna göre öğrenciler, mezun olmak için vermeleri gereken final sınavlarına girmeyecek ve planlanandan sekiz ila dokuz ay erken bir şekilde hizmet vermeye başlayacak.

Yaşlılara evde destek verecekler

Manfredi, “Bu karar, yaklaşık 10 bin doktorun enerjisinin Ulusal Sağlık Sistemi’ne katılması anlamına geliyor. Bu, ülkedeki doktor eksikliğiyle başa çıkmak için kilit önem taşıyor” dedi. Öğrencilerin kliniklere ve evlerinde destek alan yaşlılara destek vereceği, böylece daha deneyimli doktorların hastanelere çekileceği belirtildi.

Berlusconi'den 10 milyon Euro bağış

İtalya’nın kuzeyinde patlak veren salgın nedeniyle bütün yoğun bakım yatakları dolarken, son günlerde Milano çevresindeki vakaların yüzde 17 oranında artması endişe yaratmış durumda. Vaka artışı nedeniyle Fiera Milano sergi merkezinde yüzlerce yoğun bakım yatağı bulunan geçici bir hastane kuruldu. Eski başbakanlardan Silvio Berlusconi de bu merkeze 10 milyon Euro bağış yaptı.