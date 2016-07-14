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Yaşam
Deutsche Welle

'IT firmasında başörtüsü yasağı ayrımcılık'

Avrupa Adalet Divanı Genel Savcısı Eleanor Sharpston hazırladığı bilirkişi raporunda Fransa’da bir yazılım mühendisine başörtüsü yasağı getirilmesinin “hukuka aykırı ve doğrudan ayrımcılık” olduğunu ifade etti.

14 Temmuz 2016 00:11


Avrupa Adalet Divanı Genel Savcısı Eleanor Sharpston görülen bir başörtüsü davasıyla ilgili bilirkişi raporunu açıkladı. Bilirkişi raporunda din ya da dünya görüşünü ifade etme özgürlüğünün din özgürlüğünün temel bir parçası olduğuna vurgu yapıldı. Avrupa Adalet Divanı'nda görülen davalarda karar genelde bilirkişi raporu doğrultusunda çıkmasına rağmen, raporun hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor.

Avrupa Adalet Divanı'nda görülen dava Müslüman bir proje mühendisi tarafından açılmıştı. Mühendis, müşterilerle bir araya geldiği sırada başörtüsünü takmaktan feragat etmediği için çalıştığı enformasyon teknolojileri alanındaki danışmanlık firmasından 2009 yılında atılmıştı. Sharpston Müslüman kadının dini nedeniyle ayrımcılığa uğradığını savundu. Sharpston kadının din ya da dünya görüşünü ifade etmemesi halinde işinden olmayacağına dikkat çekti. Mühendisin görevlerini başörtüsüyle de yerine getirebileceğini belirten Sharpston ilişik kesme yazısında Müslüman kadının alanındaki yeterliliğinin açık bir şekilde ifade edildiğini belirtti.

Eleanor Sharpston işverenin belli bir amaca hizmet etmesi halinde nötr bir giysinin giyilmesini zorlayabileceğini, bu bakımdan işverenin ticari çıkarlarının da rol oynayabileceğini belirtti. Ancak söz konusu olayda IT danışmanlık firmasının durumunda bunun algılanmasının zor olduğunu ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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