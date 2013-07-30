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Yaşam

İşyerlerine gürültü sınırı geliyor

Çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmaları için işyerinde gürültü sınırları belirlendi.

30 Temmuz 2013 18:21

Çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmaları için asgari gerekliliklerin belirlendiği yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifine paralel olarak hazırlanan yönetmelikte, çalışanların maruz kalabileceği gürültü sınırları belirlendi. 
 
Buna göre işverenler gürültüyü teknik yollarla azaltmak için bazı önlemleri almak zorunda olacak. Bunun için hava yoluyla yayılan gürültü perdeleme, kapatma, gürültü emici örtülerle; yapı yoluyla iletilen gürültü ise yalıtım ve sönümleme yöntemiyle azaltılacak.
 
İşçilerin gürültüden etkilenmemesi için de maruziyet süresi ve düzeyinin sınırlanması gerekecek. İşyerinde en yüksek maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde de işverenin şu önlemleri alması gerekecek:
 
“Gürültüye maruziyeti azaltmak için teknik veya organizasyona yönelik bir eylem planı oluşturulacak ve uygulamaya konulacak. Gürültüye maruz kalınan çalışma yerleri uygun şekilde işaretlenecek. İşaretlenen alanların sınırları belirlenerek teknik olarak mümkünse bu alanlara girişlerin kontrollü yapılması sağlanacak.”
Haftada 87 desibel sınırı
 
Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin farklılık gösterdiği belirlenirse maruziyet sınır değerleriyle maruziyet eylem değerlerinin uygulanmasında günlük gürültü maruziyet düzeyi yerine, haftalık gürültü maruziyet düzeyi kullanılacak. Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi 87 desibel sınır değerini aşmayacak.

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