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Yaşam

"İsviçreli turistler artık Türkiye'yi tercih etmiyor"

Turist sayısındaki azalmada İstanbul ve Ankara’daki terör saldırıları, 15 Temmuz darbe girişiminin etkili olduğuna dikkat çekildi

11 Ekim 2016 18:29

İsviçre’de yayın yapan BLİCK gazetesi, yaptığı bir araştırmayla İsviçrelilerin eskisi kadar Türkiye'yi tercih etmediklerini belirterek İsviçre’den Türkiye’ye giden turist sayısının yüzde 70 azaldığını söyledi.

DHA'nın haberine göre, sonbahar aylarında Londra ve Paris’ten daha çok sayıda turistin Antalya’nın yolunu tuttuğunu fakat bu yıl Antalya’nın 4 milyon turist kaybettiği tespit etti.

Bu azalmada İstanbul ve Ankara’daki terör saldırıları, 15 Temmuz darbe girişiminin etkili olduğu dikkat çekiyor. İsviçre’nin en önde gelen seyahat tur acentalarından KUONİ’nin sözcüsü Marcel Schlatter, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “2016 yılı Türkiye açısından bir felaket oldu. Bir yıl öncesine göre İsviçre’den Türkiye’ye tatile gidenlerin sayısının yüzde 70 azaldığı görülüyor. Bu rakam turizm için çok önemli bir rakamdır. Türkiye’nin bu durumundan en çok istifade eden ülkeler ise başta Yunanistan, İspanya ve Portekiz oldu” dedi.
 

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