İsviçreli araştırmacılar, yeni dünya rekoru için Pi sayısının 62,8 trilyon basamaklı halini hesapladılar

İsviçreli araştırmacılar, bilimsel araştırmalarda kullanılan süper bilgisayar aracılığıyla yeni dünya rekoru için, Pi sayısının 62,8 trilyon basamaklı halini hesapladılar.

The Guardian'ın haberine göre, Graubuenden Uygulamalı Bilimler Üniversitesi yaptığı açıklamada, "Hesaplama,108 gün dokuz saat sürdü" denildi.

Üniversitenin Veri Analitiği, Görselleştirme ve Simülasyon Merkezi'ne göre, araştırmacılar, Google'ın veri depolaması kullanarak 2019'da kırdığı rekordan neredeyse iki kat daha hızlı bir şekilde, 2020'deki bir önceki dünya rekorunun 3,5 katına ulaştı.

İsviçreli ekip, bir dairenin çevresinin çapına oranını temsil eden ve ondalık noktadan sonraki sonsuz sayıda basamağa sahip Pi sayısını hesaplarken edindikleri deneyimin, başka alanlarda da uygulanabileceğini söyledi.