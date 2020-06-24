İsviçreli akrobat 3 bin metre üzerinde 3 rekor kırdı; ip üstünde bisiklet sürdü

İsviçreli akrobat Freddy Nock, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında insanlara moral vermek için Alplerde bir dizi performans sergiledi. 3 bin metre yükseklikteki performansıyla 3 rekor birden kıran Nock, ip üstünde bisiklet sürdü.

NTV’nin aktardığına göre, Freddy Nock performanslarını 3 bin metre yükseklikte gerçekleştirdi. Akrobat önce 39.1 dereceden fazla bir eğimde 40 metre boyunca dengede kaldı. Ardından teleferik teli üzerinde 367 metre bisiklet sürdü. İsviçreli akrobat ayrıca, maske takıp gözleri bağlı yürüdü. İp üzerinde tam 151 metre giden Nock, böyle üçüncü rekorunu kırdı.

Nock, bu performansı salgın günlerinde insanların hayatına olumlu katkı sunmak için yaptığını söyledi.