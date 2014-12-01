İsviçre'deki referandum altın fiyatlarını düşürdü

İsviçre'deki referandumda dün halkın merkez bankasının altın alımına ret oyu vermesinin ardından küresel piyasalarda bir ons altının fiyatı 40 doların üzerinde düşüşle 1,143 dolara kadar geriledikten sonra biraz toparlanarak, 1,155 - 1,157 dolar bandında hareket etmeye başladı.

Altın ons fiyatı referandum öncesinde 1,185 - 1,195 dolar aralığında tutunuyordu. Küresel piyasalardaki düşüşlerin ardından, Kapalıçarşı'da da altının gramı 83.75 liraya, çeyrek altın da 135 liraya kadar geriledi.

Referandumdan evet çıksaydı İsviçre elindeki altın miktarını yükseltecekti

İsviçre'de Pazar günü yapılan referandum merkez bankasının altın rezervlerini satmasının engellenmesi ve merkez bankasındaki varlıkların en az yüzde 20'sinin altın olarak tutulmasını öngörüyordu. Referandumdan evet çıksaydı, İsviçre merkez bankası beş yıl içinde 1,500 ton altın alarak elindeki altın miktarını yüzde 20’ye yükseltecek ve gelecekte altın satışı yapmasının yasaklanmasıyla alımları daimi hale getirecekti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) geçen haftaki toplantısından üretimi azaltma yönünde karar çıkmaması üzerine hız kazanan düşüşle Brent ham petrolünün varil fiyatı 70 doların da altına geriledi. Brent petrolünün varil fiyatı, haftanın ilk açılan borsaları olan Asya'da 3 dolara yakın düşüşle 67.80 dolara kadar geriledikten sonra, 68.25 dolar dolayında hareket etti.

Referandumdan evet çıksaydı küresel altın fiyatları yükselecekti

İsviçre Merkez Bankası'nın altın rezervlerini tüm rezervlerinin yüzde 20 seviyesinde tutmasını öneren teklif için dün İsviçre'deki referandumda halkın yüzde 76'sı ret oyu kullandı.

Referanduma 'evet' oyu çıksaydı İsviçre 5 yıl içinde dünya yıllık üretiminin yarısından fazlası oranında altın almak durumunda olacaktı. Bu da küresel altın fiyatlarını uçuracaktı. İsviçre merkez bankası referandum sonucu olumlu olsaydı 5y ıl içinde 1600 ton altın alacaktı. Yılda altın üretiminin ortalama 2.700 ton olduğu düşünülürse rakamın büyüklüğünün küresel altın fiyatlarını nasıl yukarı çekeceği anlaşılabilir.