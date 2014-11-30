İsviçre halkı altın alımına 'hayır' dedi

İsviçre Merkez Bankası'nın altın rezervlerini tüm rezervlerinin yüzde 20 seviyesinde tutmasını öneren teklif İsviçre'deki referandumda halkın yüzde 76'sı ret oyu kullandı.

Referanduma 'evet' oyu çıksaydı İsviçre 5 yıl içinde dünya yıllık üretiminin yarısından fazlası oranında altın almak durumunda olacaktı. Bu da küresel altın fiyatlarını uçuracaktı. Hürriyet'te yer alan habere göre, İsviçre Merkez Bankası referandum sonucu olumlu olsaydı 5 yıl içinde 1600 ton altın alacaktı. Yılda altın üretiminin ortalama 2.700 ton olduğu düşünüldüğünde rakamın büyüklüğünün küresel altın fiyatlarını nasıl yukarı çekeceği anlaşılıyor.

Vedat Özdan yazdı: 30 Kasım’daki İsviçre referandumundan milyonerlere kötü haber çıkabilir