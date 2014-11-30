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Ekonomi

İsviçre halkı altın alımına 'hayır' dedi

Referanduma 'evet' oyu çıksaydı İsviçre 5 yıl içinde dünya yıllık üretiminin yarısından fazlası oranında altın almak durumunda olacaktı

30 Kasım 2014 21:27

İsviçre Merkez Bankası'nın altın rezervlerini tüm rezervlerinin yüzde 20 seviyesinde tutmasını öneren teklif İsviçre'deki referandumda halkın yüzde 76'sı ret oyu kullandı.

Referanduma 'evet' oyu çıksaydı İsviçre 5 yıl içinde dünya yıllık üretiminin yarısından fazlası oranında altın almak durumunda olacaktı. Bu da küresel altın fiyatlarını uçuracaktı. Hürriyet'te yer alan habere göre, İsviçre Merkez Bankası referandum sonucu olumlu olsaydı 5 yıl içinde 1600 ton altın alacaktı. Yılda altın üretiminin ortalama 2.700 ton olduğu düşünüldüğünde rakamın büyüklüğünün küresel altın fiyatlarını nasıl yukarı çekeceği anlaşılıyor.

Vedat Özdan yazdı: 30 Kasım’daki İsviçre referandumundan milyonerlere kötü haber çıkabilir

 

 

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