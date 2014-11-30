Altın fiyatları için kritik gün yarın

İsviçre Merkez Bankası'nın altın rezervlerini tüm rezervlerinin yüzde 20 seviyesinde tutmasını öneren teklif İsviçre'deki referandumda bugün oylanacak. Referanduma 'evet' oyu çıkarsa İsviçre 5 yıl içinde dünya yıllık üretiminin yarısından fazlası oranında altın almak durumunda olacak. Bu da küresel altın fiyatlarını uçuracak. Ancak evet oyları anketlerde geride.

İsviçreliler, İsviçre merkez bankası'nın altın rezervlerini tüm rezervlerinin yüzde 20 seviyesinde tutmasını öneren teklif hakkında bugün oy kullanacak.

"İsviçre altınımızı biriktir" sloganıyla yapılacak referanduma halk "evet" oyu kullanırsa İsviçre Merkez Bankası, rezervlerinin en az yüzde 20'sini altın olarak tutmakla yükümlü olacak, bankanın tekrar altın satmasına izin verilmeyecek ve İsviçre'nin sahip olduğu altının tamamı ülke içinde tutulacak.

Son anket sonuçlarına bakıldığında altın referandumunda "evet" oyu kullanması beklenenlerin oranı yüzde 38'de kaldı. Bu oran bir ay önce yapılan anketin sonucuna göre altı puan düşük. Ankette, "hayır" cevabı verenlerin oranı da yüzde 39'dan yüzde 47'ye çıktı. teklifin kabul edilmesi için ülkedeki yaklaşık yüzde 15'lik kararsız oyların neredeyse tamamının "evet" oylarına yönelmesi gerekiyor. Bu nedenle, teklifin reddedilmesi bekleniyor.

Teklifin referandumda kabul edilmesi durumunda İsviçre Merkez Bankası, beş yıl içinde piyasadan yaklaşık bin 600 ton altın satın almak zorunda kalacak. Dünya genelinde bir senede üretilen altın miktarının yaklaşık 2 bin 700 ton olduğu düşünülürse İsviçre'nin piyasadan beş yılda bin 600 ton altın almasının altın fiyatlarında büyük artışa yol açacağı tahmin ediliyor. İsviçre Merkez Bankası'nın altın rezervi şu anda yüzde 6-7 seviyelerinde bulunuyor.

İsviçre Halk Partisi tarafından sunulan teklife İsviçre hükümeti, İsviçre Merkez Bankası ve birçok siyasi parti karşı çıkıyor. İsviçre Maliye Bakanı Eveline Widmer-Schlumpf, Merkez Bankası'nın bin 40 ton altın ile gereğinden fazla altını olduğunu ve teklifi destekleyenlerin istikrarsız ve riskli bir metal olan altını olduğundan daha önemli gösterdiğini söylemişti.

İsviçre'nin sahip olduğu altın rezervinin yaklaşık yüzde 70'inin ülke içinde, yüzde 20'sinin ülke dışındaki bankalarda ve yüzde 10'unun İngiltere ve Kanada merkez bankalarında tutulduğu belirtiliyor. Referandumdan "evet" oyu çıkarsa İsviçre'nin yurt dışındaki altın rezervleri de ülkeye girecek.

Bugünkü referandumda altın rezervleri dışında ülkeye göçün sınırlanması ve İsviçre'deki zengin yabancıların daha fazla vergi vermesine yönelik teklif de oylanacak. Son anket sonuçlarına göre, İsviçrelilerin her diğer iki teklif için de daha çok "hayır" oyu kullanması bekleniyor.

İstatistiklere göre, yılda 80 binden fazla Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke vatandaşı İsviçre'ye göç ediyor. İsviçreli çevreciler, ülkeye göçmen girişinin yılda 16 bin kişiyle sınırlandırılmasını teklif etmişti. İsviçre halkı, teklifin kabul edilmesi halinde AB ile ilişkilerin olumsuz etkilenmesinden çekiniyor.