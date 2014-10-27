İsviçre'nin kararı altın piyasasını nasıl etkileyecek?

İsviçre Merkez Bankası'nın 30 Kasım'da altın fiyatlarını etkileyecek bir referanduma gidecek. Referandumda evet çıkarsa İsviçre Merkez Bankası rezervlerini artırmak zorunda kalacak ve altın fiyatlarında yükselme görülebilecek. Son anketlere göre Merkez Bankası'nın rezervlerini artırması yüzde 44 destek alıyor.

İsviçre Merkez Bankası 30 Kasım'da altın referandumuna gidiyor. Bu referandumun altın fiyatlarını önemli oranda etkileme potansiyeli bulunuyor.

Halktan son anketlerde yüzde 44 destek alan tasarıya göre İsviçre Merkez Bankası rezervlerinin en az yüzde 20'sini altın olarak tutacak. Bu oranı aşsa da elindeki değeri metali satamayacak.

İsviçre referandumu altının kaderini etkileyebilir

Halen İsviçre Merkez Bankası’nın rezervlerinde altının payı Dünya Altın Konseyi’ne göre 1040 ton ile yüzde 7,4 seviyesinde bulunuyor. Referandumdan evet çıkarsa İsviçre 3 yıl içinde dünyanın yıllık üretiminin yarısı kadar altın miktarını rezervlerine katmak zorunda kalacak.

Öte yandan böyle bir adımın altın fiyatlarını yükseltmenin yanı sıra bankanın 3 yıldır İsviçre frakının Euro’ya karşı aşırı değerlenmesini engellemek için koruduğu 1,20 kur tavanını da tehlikeye atacağı öngörülüyor.