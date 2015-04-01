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Dünya

İsviçre'de milli marş internet referandumuyla değişiyor

İsviçre yeni bir milli marş seçmek için online referendum düzenliyor

01 Nisan 2015 14:38

Milli marşın artık bugünün İsviçresini yansıtmadığı gerekçesi ile düzenlenen online arayış bir basın toplantısında tanıtıldı.

Çağrıya ilgi duyan İsviçreliler toplam 200 parça üretti. Ardından 30 kişilik bir jüri eleyerek altı finalist parça belirledi.

İnternet oylamasına kalan altı parçanın üçünde mevcut melodi üzerine yeni besteler yapıldı. Diğer üç parça ise melodisi ve bestesi ile yeni eserler.

Milli marşı seçmek için Eylül ayında İsviçre televizyonunda final gecesi düzenlenecek. 

Final programında son üçe kalan parçalar arasından yeni milli marş kısa mesaj oylaması ile halk tarafından belirlenecek.

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