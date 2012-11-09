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Dünya

İtalya milli marşını okullarda zorunlu öğretecek

Senato'daki oylama sonunda, bazı senatörler genel kurulda, İtalya bayrağı açarak kanun teklifinin yasalaşmasını kutladı

09 Kasım 2012 11:10

İtalya'da Cumhuriyet Senatosu'nun onayladığı kanunla milli marşın okullarda öğretilmesi zorunlu hale geldi.

Parlamentonun üst kanadı Senato'da yapılan oylamada, İtalya'nın siyasi birliğini sağladığı 17 Mart 1861 tarihinin yıl dönümü olan 17 Mart ''Ulusal birlik: Anayasa, Marş ve Bayrak'' günü olarak belirlenirken, İtalyan milli marşının okullarda öğretilmesi de zorunlu hale getirildi.

Kanunda, ulusal birlik günü olarak tanımlanan 17 Mart'ta, 2011 yılında siyasi birliğin sağlanılmasının 150. yıl dönümünde olduğu gibi kutlama yapılacağı ancak söz konusu günün tatil günü olmayacağı belirtildi.

Senato'daki oylama sonunda, bazı senatörler genel kurulda, İtalya bayrağı açarak kanun teklifinin yasalaşmasını kutlarken, İtalya'nın kuzey bölgelerinin bağımsızlığını savunan Kuzey Birliği Partisi (Lega Nord) parlamenterleri ise kanuna tepki gösterdi.

 

Kuzey'den yasaya tepki

 

Kuzey Birliği senatörleri, bu uygulamanın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden (SSCB) kalma bir uygulama olduğunu dile getirdi.

17 Mart'ı ''Ulusal birlik: Anayasa, Marş ve Bayrak'' günü olarak belirleyen yasanın amacının, İtalyan devletinin siyasi birliğini sağlaması gibi önemli tarihi olayın bilinirliğini ve sivil aidiyet duygusunu artırmak olduğu ifade edildi.

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