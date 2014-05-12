Fransa'da milli marşı okumayan Adalet Bakanı'nın istifası istendi

Fransa’da muhalefet partileri, köleliğin kaldırılması ile ilgili anma törenlerinde milli marşın okunmasına eşlik etmediği için Adalet Bakanı Christiane Taubira’nın istifasını istedi. İktidardaki Sosyalist Parti ise Tauibra’ya sahip çıktı.

Taubira’ya yönelik tepkiler merkez sağdaki Halk Hareketi Birliği ile aşırı sağcı ve milliyetçi Ulusal Cephe’den geldi. Her iki partinin üyeleri, Fransız Guyanası’nda doğan siyahi bakan Taubira’ya ‘milli değerlere sahip çıkmama’ eleştirisi yöneltti.

Sosyalist Parti ise Taubira aleyhine ‘yine haksız ve adaletsiz bir kampanya başlatıldığını’ savundu.

Fransız bakan, görev geldiği 2012 yılından bu yanan özellikle aşırı sağın sert eleştirilerine hedef oluyor. Aşırı sağın haftalık dergisi Minute, geçen yıl bir sayısının kapağında Taubira için maymun benzetmesi yapmıştı. Irkçılıkla suçlanan Minute, kapağında ‘Maymun gibi kurnaz Christiane Taubira muzu buldu’ başlığını kullanmıştı. Hükümet, aşırı sağcı derginin toplatılması için savcılığa başvuruda bulunmuştu.