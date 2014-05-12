T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa'da milli marşı okumayan Adalet Bakanı'nın istifası istendi

Fransa muhalefeti, milli marşın okunmasına eşlik etmediği için Adalet Bakanı Taubira'nın bakanın istifasını istiyor

12 Mayıs 2014 17:38

Fransa’da muhalefet partileri, köleliğin kaldırılması ile ilgili anma törenlerinde milli marşın okunmasına eşlik etmediği için Adalet Bakanı Christiane Taubira’nın istifasını istedi. İktidardaki Sosyalist Parti ise Tauibra’ya sahip çıktı. 

Taubira’ya yönelik tepkiler merkez sağdaki Halk Hareketi Birliği ile aşırı sağcı ve milliyetçi Ulusal Cephe’den geldi. Her iki partinin üyeleri, Fransız Guyanası’nda doğan siyahi bakan Taubira’ya ‘milli değerlere sahip çıkmama’ eleştirisi yöneltti. 

Sosyalist Parti ise Taubira aleyhine ‘yine haksız ve adaletsiz bir kampanya başlatıldığını’ savundu. 

Fransız bakan, görev geldiği 2012 yılından bu yanan özellikle aşırı sağın sert eleştirilerine hedef oluyor. Aşırı sağın haftalık dergisi Minute, geçen yıl bir sayısının kapağında Taubira için maymun benzetmesi yapmıştı. Irkçılıkla suçlanan Minute, kapağında ‘Maymun gibi kurnaz Christiane Taubira muzu buldu’ başlığını kullanmıştı. Hükümet, aşırı sağcı derginin toplatılması için savcılığa başvuruda bulunmuştu.

ETİKETLER

fransamilli marşChristiane Taubiraadalet bakanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24