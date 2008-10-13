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Sağlık

İsviçre’de gıda ürünlerinde melamin tespit edildi

İsviçre'de Tayland ve Sri Lanka malı gıda ürünlerinde yüksek miktarlarda melamin kimyasalının bulunduğu bildirildi.

13 Ekim 2008 03:00

İsviçre'de Tayland ve Sri Lanka malı gıda ürünlerinde yüksek miktarlarda melamin kimyasalının bulunduğu bildirildi.

Piyasadaki melaminli ürünler derhal toplatılmalı

Kontroller yapılmazsa Türkiye'de melamin faciası yaşanabilir

İsviçre'nin Cenevre kantonundaki yetkililer, Tayland malı Milk Cookies S&P marka bisküvi ile Sri Lanka malı LemonPuff Munchee marka şekerlemede yapılan testlerde yüksek miktarda melamin bulunduğunu söyledi.

Yetkililer, testlerin ardından Avrupa ülkelerinin bu iki markalı ürünü piyasadan çekmeleri konusunda uyarıldığını kaydetti.

İsviçreli yetkililer, ithal edilen 10'dan fazla bebek süt ürününde melamine rastlanmadığını bildirdi.

Bu arada İsviçre TV'si de Çin'den ithal edilen 16 üründen üçünde melamin bulunduğunu belirtti.

TV programcılarından birinin özel bir laboratuvarda yaptırdığı tahlillerin, "White Rabbit" marka şekerlemelerle "Tongxin Sachima" ve "Yipin Sachima" marka çeşitli gıda ürünlerinde epey melamin bulunduğunu gösterdiği kaydedildi.

Çin'de melaminli sütten 4 çocuk ölmüş, 54 bin kişi hastalanmıştı.

(AA)

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