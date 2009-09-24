İsviçre'de de dans ediyor

Son dönemde işleri iyi gitmediği için İsviçre’de arkadaşlarıyla yaşamaya başlayan Asena, yurt dışında da dans ederek para kazandığını söyledi.



Hostesliğini yaptığı Çarkıfelek adlı yarışma programındaki işine son verildikten sonra sırra kadem basan oryantal Asena, önceki gün Kanyon alışverişmerkezindeydi. Son dönemde yaşadığı olaylar nedeniyle canı sıkıldığı için İsviçre’deki arkadaşlarının yanına gittiğini söyleyen Asena, uzun süre kaldığı yurtdışında dans ederek para kazandığını anlattı.



“Oryantalliği bırakmış değilim” diyen Asena “Yurtdışında işlerimi yapıyorum, paramı kazanıyorum. Ara sıra Türkiye’ye de geliyorum. İyice kafamı dinledim. Ramazan için geldim, orucumu da tuttum. Ama başkaları gibi gece gündüz ortalıklarda dolaşmadığımiçin beni göremiyorsunuz” diye konuştu.

‘Bir tek Asena var'



Asena sözlerini şöyle sürdürdü: “‘Unutulurmuyum’ diye endişe de etmiyorum. Benden daha seksi ve daha güzel dans eden dansçılar olabilir. Ama iddia ediyorum bir tek Asena var. Türkiye’den biraz uzak kalmak için şimdilik İsviçre’deyim. Gidip geleceğim.”

