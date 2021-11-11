İsviçre’deki sergisiyle ‘Prix Maud Mottier Ödülü'nü kazanan Nilbar Güreş’in solo sergisi Tel Aviv’de

T24 Kültür Sanat

Bu yıl İsviçre’de Pasquart Kunsthaus'ta gerçekleşen 'Sour as a Lemon' monografik sergisi ile Prix Maud Mottier Ödülü'nü kazanan ve sanat alanında prestijli ödüllerin sahibi olan sanatçı Nilbar Güreş, 26 Kasım’da Tel Aviv’deki Hamidrasha Gallery'de ‘Alkış / Applause’ isimli solo sergisini açıyor. Bu sergi Güreş’in Tel Aviv’deki ikinci sergisi.

İlhamını sosyo-politik unsurlardan alıyor

Güreş’in solo sergisinde fotoğraf, resim, video, tekstil çalışmaları ve heykeller yer alıyor. Güreş bu sergiyle de sosyal adaletsizlik, cinsiyet rolleri, queer kültürü ve kültürel kimlik kodları gibi konularla uzun süreli ilişkisini sürdürmeye devam ettiğini ve ilhamını kadınlardan temin ettiği nesne veya kumaşların yanı sıra geçmişindeki mekanlardan, hatıralardan, günümüzden, siyasetten ve insan ilişkilerindenaldığını söylüyor.

Kültürel sembolleri, yöresel zanaatları ve geleneksel adetleri (çeyiz sandığının parçaları gibi) kullandığını ve bunların çağrışımlarını, bağlamlarını ve çevrelerini değiştirdiğini belirten Güreş, onları queer semboller ve dille karşı karşıya getirip eylemler aracılığıyla, geleneksel bir toplumda, toplumsal cinsiyet rollerine ve kültürel geleneklere meydan okuyor.



Fotoğraf: Reha Arcan

Sanatçı ve Galerist’in izni ile

Sergiye özel fotoğraflar

Mizah dolu ve esprili figürlerle Güreş, yeni cinsler belirlemek adına, birbirine karşıt olmayan cinsleri veya trans bedenleri sunmak için hindistancevizi ve muz gibi öğeleri kullanıyor.

Resim ve fotoğraflarında flora, fauna ve insanlar, cinsiyetleri ve hiyerarşileri bulanıklaştırmaya yönelik eğlenceli ve hatta esprili bir oyuna girişiyorlar: bir gül ağacı insanlara meme implantları dağıtıyor, bir trans-erkek muz ağacından muz topluyor, güneş ve deniz alkışlıyor ve tezahürat yapıyor.

Nilbar Güreş

Bir heykelde, biri pembe diğeri yeşil olan iki yastık, yapboz parçaları gibi birbirine kilitleniyor. Karşıt cins olmayan yastıklar her iki cinsiyetin de işaretlerini taşırken evlilikle ilgili "bir yastıkta kocasınlar" deyimini canlandırıyor ve evliliğin cinsel beklentilerini sorguluyor. Bu sergiyle, Güreş’in son bir buçuk yılda pandemi koşullarında yarattığı işlerin yanı sıra Hamidrasha Galerisi için özel olarak hazırlanmış dev boyutlarda yeni fotoğrafları da yer alıyor.