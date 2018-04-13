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Yaşam

İsviçre Alpleri'nde kaybolan Alman işadamı Haub'tan umut kesildi

Tengellman" satış şirketinin sahibi Karl Erivan Haub yaklaşık 6,4 milyar dolar servete sahip

13 Nisan 2018 02:52

Kayak gezisi için gittiği İsviçre Alpleri'nde kaybolan Almanya'nın en zengin iş adamlarından "Tengellman" satış şirketinin sahibi Karl Erivan Haub'ın hayatından umudun kesildiği bildirildi.

İsviçre basınında yer alan haberlere göre, "Tengellman" perakende devinin varisi milyarder iş adamı Haub, geçen cumartesi günü kayak merkezi Zermatt'ta kayak turuna çıktıktan sonra oteline geri dönmedi.

İsviçre'deki arama kurtarma ekipleri şiddetli fırtınadan dolayı dün akşamdan bu yana helikopterlerin kalkış gerçekleştiremediğini belirterek, kurtarma çalışmaları yeniden başlasa dahi Haub'un sağ bulunma ihtimalinin çok az olduğunu açıkladı. İsviçre polisinin iş adamını deneyimli kayakçılarla arama çalışmalarının da sonuç vermediği öğrenildi.

Zermatt'taki kurtarma ekibinin sorumlusu Anjan Truffer, arama çalışmalarına son verdiklerini, iş adamının nerede kaybolduğuna dair ellerinde bir ipucu olmadığını bildirdi.

Almanya'nın en zengin ailelerinden

Çay ve kahve ithalatı ile 1867 yılında kurulan aile şirketinin beşinci kuşak yöneticisi olan kayıp iş adamı Haub'un babası Erivan Haub geçen ay ABD'deki çiftliğinde yaşamını yitirmişti.

Forbes dergisine göre Haub, yaklaşık 6,4 milyar dolar servete sahip.

 

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