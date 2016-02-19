İşverene 100 liralık destek primi ne zaman ödenmeye başlayacak, hangi işçileri kapsayacak?

Asgari ücretin net 1300 lira olmasının işverene maliyetini azaltmak için brüt 2 bin 550 lira ve altı maaş alan işçileri kapsayan 100 liralık devlet desteği, Mart’ta başlayacak. Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin başvuruda bulunmasına gerek olmayacak.

Habertürk gazetesinden Ahmet Kıvanç ve Tahsin Akça’nın haberine göre, asgari ücrete yapılan yüzde 30 oranındaki artışın işverene maliyetini azaltmak amacıyla sağlanan 100 liralık devlet desteğinden işverenlerin yanı sıra gündelikçi, bakıcı, kapıcı, bahçıvan çalıştıranlar da yararlanacak.

Primler Şubat ayında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) tam olarak yatırılacak. Destekten yararlanan işverenler, mahsuplaşmanın başlayacağı Mart ayından itibaren bir yıl süreyle primleri işçi başına 100 lira daha az yatıracak.

100 liralık devlet desteğine ilişkin yasa geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanırken, uygulamanın nasıl olacağına ilişkin insanların kafası karışık. Özellikle gündelikçi, çocuk, hasta ve yaşlı bakıcısı ile kapıcı çalıştıran apartman sakinleri 100 liralık destekten nasıl yararlanacaklarını, primi bu ay eksik mi tam olarak mı yatıracaklarını merak ediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yayımladığı genelge ile uygulamaya ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. 1 Nisan 2015 tarihinde yürürlüğe giren yasayla, ayda 10 günden fazla süre ile ev hizmetlerinde çalıştırılan işçileri sigorta yaptırma zorunluluğu getirildi. Asgari ücret desteğinden, bu şekilde gündelikçi çalıştıran işverenler de yararlanacak. Ayda 30 gün gündelikçi çalıştıranlar, aylık 100 lira destekten yararlanacak.

Günlük 3.33 liralık destek

Fakat, gündelikçiyi çalıştırdığı süre ayda 30 günden az, 10 günden fazla olan işverenler ise çalıştırdıkları her gün için 3.33 lira destek alacaklar. Örneğin, ayda 16 gün gündelikçi çalıştıran işveren 53.28 lira tutarında destekten yararlanacak.

Bir gündelikçi birden fazla işverene bağlı olarak ayda 10 günden fazla çalışıyorsa, o işçi için her işveren kendi paylarına düşen oranda ayrı ayrı destek alacak. Örnekte yer alan gündelikçi 16 gün Ayşe Hanımın evinde, 14 gün de Fatma Hanım’ın evinde çalışıyorsa Ayşe Hanım 53.28 lira, Fatma Hanım da 46.72 lira tutarında aylık destek alacak.

“Ev hizmetlerinde çalışma” temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkamadan ibaret değil. Bahçe işleri; çocuk, yaşlı ve hasta bakımı işleri de “ev hizmetlerinde çalışma” olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla bahçıvan, çocuk bakıcısı, yaşlı ya da hasta bakıcısı çalıştıranlar da aylık 100 liralık devlet desteğinden yararlanabilecekler.

Şubat’ta primler tam ödenecek

Kapıcı çalıştıran apartman sakinleri de prim desteği alacak. 100 liralık asgari ücret desteği 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında uygulanacak. Vatandaşlar, “Şubat ayı da bitiyor, destekten ne zaman yararlanacağız?” diye merak ediyor. Kafa karışıklığı, prim ödeme zamanlamasından kaynaklanıyor.

Şubat ayında ödenen primler, Ocak ayındaki ücrete ait oluyo. İşverenler Şubat ayında işçileri için ödemeleri gereken primleri tam olarak yatıracak. Şubat ayındaki kazançlara ilişkin Mart ayında primler yatırılırken de mahsuplaşma yapılacak. Böylece 12 ay süreyle 100 lira daha az prim ödenecek.

Başvuru şartı yok

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin başvuruda bulunmasına gerek olmayacak. Öngörülen şartları taşıyan işverenler, doğrudan destekten yararlanabilecekler.

İşverenler destekten hangi işçiler için yararlanabilir?

-Ev hizmetlerinde çalıştırılanlar

-Yabancı uyruklular dahil, özel sektör işyerlerinde hizmet akdi ile çalışanlar

-Yeraltında sürekli çalışanlar

-Yerüstü gruplu (münavebeli) çalışanlar

-Libya’da çalışanlar

-İstisna akdine istinaden Almanya’ya götürülen Türk işçiler

-Harp ve vazife malullüğü aylığı alırken bir işte çalışanlar

Belgesini zamanında vermeyene destek yok

100 liralık asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2016 yılında Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin (APHB) yasal süresi içinde verilmesi gerekecek. Ancak, prim veya idari para cezası bulunması, işverenin destekten yararlanmasına mani olmayacak. 2016 yılında kurulan şirketlerde ise destekten yararlanabilmeleri için prim ve idari para cezası borcu bulunmaması koşulu aranacak.

Bazı kamu kurumları yararlanabilecek

Kamu kurumlarının bir kısmı için 100 liralık destek uygulanacak. Bu kurumlar arasında üniversiteler ile diğer özel bütçeli idareler, üst kurullar ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yer alıyor.

SGK’nın yayımladığı genelgede 1 Ocak 2016 tarihinden önce ve sonra tescil edilen işyerleri ayrı anlatıldı. 1 Ocak’tan önce tescil edilmiş işyerlerinde teşvikten yararlanacak kişi sayısı belirlenirken, bir önceki yılın aynı ayında brüt ücreti günlük 85 liradan aylık 2 bin 550 lira ve altında olan işçi sayıları dikkate alınacak. Brüt ücretleri 85 liranın üzerinde olan işçiler için destek ödemesi yapılmayacak.

Diğer taraftan, bu seneki işçi sayısı geçen senenin altında ise bu sene çalıştırılan işçi sayısı üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin geçen yıl şubat ayında günlük 85 liranın altında 3 işçisi olan bir işverenin bu yıl 1 işçisi çalışıyorsa, sadece 1 işçi için destek alabilecek. Aynı işveren bu yıl 5 işçi çalıştırıyorsa, kendisine sadece 3 işçi üzerinden destek sağlanacak. Geçen yılın aynı ayında hiç işçi çalıştırmamışsa, bu seneki işçilerde günlük 85 lira ücret sınırı dikkate alınmayacak.

1 Ocak’tan sonra tescil edilen işyerlerinde ise aylık brüt ücreti bin 647 lira ile 10 bin 705 lira arasında değişen tüm işçiler için 100 liralık destek ödemesi yapılacak. Örneğin, 2015’in ocak-mart aylarında 3 işçi çalıştıran fakat Nisan-Haziran aylarında hiç işçi çalıştırmayan bir işveren bu sene Ocak-Haziran döneminde 10 işçi çalıştırıyorsa Ocak-Mart aylarında 3 işçi için, Nisan-Haziran aylarında ise 10 işçi için destekten yararlanacak.

Emekli aylığına Mart’ta ‘destek’ zammı

Geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanan torba yasa, Bağ-Kur statüsünde çalışmaya devam eden emeklilerden kesilmekte olan yüzde 10 oranındaki Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (SGDP) kesintisini de kaldırıyor. Bu uygulamaya 1 Mart 2016 tarihinden itibaren ödenecek emekli aylıklarında başlanacak. SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı’ndan emekli aylığı almakta olduğu halde Bağ-Kur statüsünde çalışmaya devam edenler gelecek aydan itibaren yüzde 10 oranındaki kesintiden kurtulacak. Bu durumda olan emeklilerin sayısı yaklaşık 600 bine ulaşıyor.