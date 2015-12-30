Asgari ücret net 1300 liraya çıktı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, asgari ücretin 1300 liraya çıkarılması konusunda açıklama yapıyor. Bakan Soylu, asgari ücretin yeni yıldan itibaren en düşük net 1300 lira olacağını duyurdu. "Normalde asgari ücretin 2016 yılı için 1.116 liraya çıkarılacağını" belirten Soylu, "Bu işverene yükü 1660 liraya getirecekti. Asgari ücretin 1300 liraya gelmesiyle işverene maliyeti 1935,25 kuruşa geldi" dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Yılın son gününün arifesindeyiz, 30 Aralık'tayız.

Bugün 2 Aralık'ta başladığımız asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarında nihayete gelmiş bulunuyoruz.

Nihayetin ışığı altında 2016'nın çalışma hayatı, demokrasi ve ülkemizin yarınları ile milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

2 Aralık'ta başladığımız 4 tur olarak gerçekleştirdiğimiz bir araya geldiğimiz görüşmelerin son toplantısındayız.

İlk gün de bu masada 1300 liralık net ücrete ulaşmayı hedeflediğimizi, sayın Başbakanımızın hep seçim meydanlarında hem de ortaya koyduğu durumlarda değerlendirdiği gibi 2016'da 1300 liraya gelmesi taahhüdünü konuştuk.

Hem işveren tarafımız, hem çalışan tarafımız, hem de sendika tarafımız hepsine teşekkür ediyoruz.

Milletimiz de çok memnun. Ortaya atılan bu adım hem milletimizin hem çalışanlarımızın önemli bir adımı olarak nitelendiriliyor.

Özellikle 2015-2019 yılları 2002'den sonraki birinci sıçrama sonrasında Türkiye'nin en önemli yılları olacaktır.

Biz burada üretimin, istihdamın artmasını ifade eden bir anlayışı ortaya koymak istiyoruz.

Aylık 100 yıllık 1200 liralık katkı, gerek meclisteki değişimler, gerek iyileştirmeler ifade etmeliyim ki hem Türkiye'nin üreten kesimine, hem emek kesimine herkese büyük heyecan vermektedir.

Söylemek isterim ki 2015'teki asgari ücret 1.000,54 kuruştur, brüt hali ise 1.072,80 kuruştur. Bugün birlikte geldiğimiz noktada net asgari ücretin ne olduğuna geçmeden önce yüzde 30'luk artış olmasaydı takdir edersiniz ki memur artışı 6+1'lik süreçte tamamlanmıştı.

Bu yıl 1.116 liralık bir net olacak, işverene yükü 1660 liraya getirecekti. Asgari ücretin 2 Aralık'ta 1300 liraya gelmesi halinde toplam brüt 1647 lira ve işverene maliyeti 1935,25 kuruş, 3 çocuklu bir ailenin alacağı asgari ücret 1387,45 kuruş, bir çocuklu aile için 1344,22 kuruş, çocuğu olmayanlar için 1300,69 kuruş bizim 2016 1 Ocak tarihinden itibaren değerlendirdiğimiz asgari ücret olarak ortada durmaktadır.

Elbette 1000 ila 1300 lira arasında netin de işveren açısından vergiler ve SSK açısından da bir maliyeti olduğu açıktır.

Rekabet gücünün korunmasının teminen yüzde 30'luk artış altında iş piyasadaki ve dış piyasadaki rekabet gücünün kaybolmaması defalarca söylendi.

2015 ve 2019 arasında büyümeyi kendine önemli hükümet için elbette mümkün değildi bunu gözardı etmek. Bu değerlendirmeleri yukarıdan aşağıya yaptık.

Burada 2016 bütçesi ne olmalı, kalemleri nasıl oluşmalı, bunun bakılmasına gerek vardı. Tüm bu çalışmalar çerçevesinde kopmamamız gereken bir oran var ki bu da bizim bu konudaki bakışımızı etkilemekteydi. Bu da mali disiplin.

Normal akış içinde yüzde 2-3 marjlarla bu noktaya gelecekti.