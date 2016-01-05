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Ekonomi

Asgari ücrete Asgari Geçim İndirimi dahil mi?

2015 yılında bekar bir asgari ücretli kendisi için 90 lira AGİ almıştı

05 Ocak 2016 16:04

AKP’nin 1 Kasım seçim vaadleri arasında yer alan asgari ücretin net 1300 liraya çıkarılması sonrasında akıllara takılan soru Asgari Geçim İndirimi’nin (AGİ) zamlı tutarın içerisinde olup olmadığıydı.

Milliyet’in hükümet kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre; AGİ’nin zamma dahil olduğu belirtildi. Buna göre; bekar bir mükellef, net 1300 lira asgari ücret dışında, kendisi için belirlenmiş olan 123 lira tutarındaki asgari geçim indirimini alamayacak.

Milliyet’te yer alan haber şöyle:

Yeni asgari ücretle ilgili en çok merak edilen konuların başında 'Asgari Geçim İndirimi' olarak adlandırılan vergi muafiyetinden kaynaklı miktarın durumu belli oldu. Ortaya çıkan tablo asgari ücretli için pek de iç açıcı değil.

Asgari ücretlinin ve aile bireylerinin asgari geçim bedelini vergi dışı bırakmak için 2007'den itibaren uygulanan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 1.300 TL'lik yeni asgari ücretle ilgili en çok merak edilen konulardan biri. Bu miktarın yeni zammın içinde olup olmayacağı asgari ücretlinin en çok merak ettiği konular arasındaydı. Hükümetten konuyla ilgili yapılan açıklamalarda AGİ'nin zamma dahil olacağının belirtilmesi ise asgari ücretlilerde hayal kırıklığı yarattı.

 

AGİ uygulaması neydi?

 

Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için yüzde 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için yüzde 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için yüzde 7,5, üçüncü çocuk için yüzde 10, diğer çocuklar için yüzde 5 oranında uygulanıyor. Buna göre 2015 yılında bekar bir asgari ücretli kendisi için 90 lira aldı, 2016'da ise bu miktar 123 liraya yükseliyor. Eşi çalışmayan asgari ücretli miktar 148 lira, aynı durumda bir çocuklu ise 166 lira, iki çocuklu ise 185 lira, üç çocuklu ise 209 liraya ulaşıyor.

Ancak bu rakamlar 2016 yılında 1.300 liraya yükselen yeni asgari ücrete dahil edildi. Yani bu tutar, bekar bir mükellef için belirlenmiş olan 123 lira tutarındaki asgari geçim indirimini de içeriyor. Yani, 1.300 liralık tutara ayrıca 123 lira asgari geçim indirimi tutarı ilave edilmiyor. Asgari ücretle çalışanların en büyük hayal kırıklığı da bu, çünkü 2015'i net 1.000 lira asgari ücret alarak kapatan bir çalışan zaten 100 liralık bir zam alsa bile AGİ toplam tutara dahil edilmediği sürece yaklaşık 1.250-1300 TL civarında bir maaş alacaktı. Bu nedenle geçen yıl yapılan iki genel seçimin en çok konuşulan vaatlerinden olan 'asgari ücrette rahatlatacak yükseliş' beklentisi de bir başka bahara kalmış oldu

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