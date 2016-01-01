Asgari ücretle birlikte asgari geçim indirimi de arttı

Asgari ücretin 1300 liraya çıkmasıyla, her ay çalışanlara verilen asgari geçim indirimi (AGİ) de artış gösterdi. Geçen yıl en düşük bekar çalışanlara ödenen 90 lira AGİ, bu yıl 123 liraya çıktı.

Çalışma Bakanı Süleyman Soylu, bu hafta içinde asgari ücret komisyonu toplantısında asgari ücretin net olarak 1300 lira olduğunu açıkladı. Asgari ücretin artmasıyla, çalışanlara verilen asgari geçimn indirimi oranları da artış gösterdi.

Geçen yıl bekar bir çalışana verilen 90 TL'lik asgari geçim indirimi bu yıl 123,53 liraya yükseldi. Eşi çalışmayan ve evli olan kişilere aylık ücret 108 liradan 148 liraya çıktı. Eşi sigortalı olan çalışanlara verilen ücret ise aylık 90 liradan 123 liraya yükseldi. Eşi emekli olan kişilere verilen AGİ ise aylık 108 liradan 148 liraya yükseldi. AGİ ücretleri çalışanların bekar, çocuklu, evli olmasına göre farklılık gösteriyor.



AGİ'ler çalışanların ödeyeceği gelir vergisinden düşüyor. Bu nedenle, bir çalışan için AGİ ne kadar yüksekse, gelir vergisinden indirilecek miktar da o kadar yüksek oluyor ve net maaşı o derece yükseliyor.

Asgari ücret açıklaması





Çalışma Bakanı Süleyman Soylu, 3 çocuklunun almış olduğu ücretin bin 72 lira 80 kuruş, brüt asgari ücret bin 270 lira 50 kuruş olurken, bunun işverene bin 496 lira 36 kuruşa mal olduğuna dikkati çekmişti.

Yapılan değerlendirmede sonrasında, asgari ücret bin 300 lira olduğunda, toplam brüt asgari ücretin bin 647 liraya, işverene toplam maliyetinin ise bin 935 lira 23 kuruşa yükseleceğini anlatan Soylu, "1 Ocak 2016 tarihinden itibaren, 3 çocuklu bir ailenin alacağı asgari ücret bin 387 lira 45 kuruş, 2 çocuklu aile için net asgari ücret bin 362 lira 75 kuruş, bir çocuklu aile için de bin 344 lira 22 kuruş, evli olup çocuğu olmayan aileler için de bin 325 lira 69 kuruş olarak kararlaştırıldı. Bin 300 liralık netin işverene gerek vergiler gerekse SSK primleri açısından bir maliyet olduğu kaçınılmazdır" açıklamasında bulundu.

2015 yılındaki asgari ücret 1000 lira 54 kuruş seviyesindeydi.