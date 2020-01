Asgari ücrette işverene destekte vergi taktiği

Bugün itibariyle 1300 TL'ye çıkacak olan asgari ücrette, devlet işverene teşvik olarak verdiği 100 TL'lik desteğin önemli bir bölümünü işçiden vergi olarak geri alacak.

Son iki aydır tartışılan ve önceki günkü 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu' toplantısıyla birlikte resmiyet kazanan 1300 TL'lik yeni asgari ücret için, işverene işçi başına aylık 110 TL'lik destek verileceği açıklanmıştı. Söz konusu destek SGK primleri üzerinden olacak ve Hazine tarafından karşılanacak. BöyleceSGK'nin prim gelirinin azalmaması ve açığının büyümemesi hedefleniyor. Ancak işverene verilecek aylık 110 TL'lik desteğe karşın, devlet de her ay 100 TL'ye yakın bir kaynağı işçiden vergi olarak kesecek. 2016 yılında her ay 1300 TL'lik asgari ücretten gelir vergisi kesilecek, bu tutar da aylık 86,46 TL olacak. Asgari ücretten yüzde 07.59'luk damga vergisi kesintisi de aylık 12,50 TL olacak. Böylece devletin her işçiden aylık alacağı vergi tutarı 98.96 TL olacak.

Düzenleme olmazsa...

Ekim ayına gelindiğinde ise, şu anki sistem geçerli olursa gelir vergisi dilimi değişecek. Bu tarihten itibaren asgari ücretli yüzde 15 yerine yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine girecek. Bu da asgari ücretten alınan Gelir Vergisi'ni 86 TL'den 156 TL'ye çıkarırken; asgari ücretin de 70 lira düşmesine neden olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanıSüleyman Soylu ise, gelir vergisi diliminin asgari ücretliler için değişmemesi ve ücretlerde düşüş olmaması için Ekim ayından önce Maliye Bakanı Naci Ağbal'la görüşüp ortak bir çalışma yapacaklarını açıkladı. Bu çalışmanın sonucuna göre gelir vergisi diliminin değişip değişmeyeceği netleşecek.

Kıdem için düzenleme

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ise, asgari ücretteki artışın kıdem tazminatlarına yansımaması için düzenleme yapılmasını istedi. Hükümetin asgari ücretteki ekstra artıştan kaynaklanan yükün yüzde 40'ını üstlendiğini belirten Özdebir, "Ancak işin bir başka boyutu var. Asgari ücretteki artış kıdem tazminatlarına da yansıdı ve kıdem tazminatı yükü yüzde 30 düzeyinde arttı. Bu çok ağır bir tazminat yükü anlamına geliyor. Bu konuda bir düzenleme yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

İşverene maliyeti

Asgari Ücret: 1.647,00 TL

SGK Primi (Yüzde 15.5) (Teşvikle birlikte işveren payı): 255,29 TL

İşveren İşsizlik Sigortası Fonu Yüzde 2: 32,94 TL

İşverene toplam maliyet: 1.935,23 TL