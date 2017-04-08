İsveç'teki terör saldırısında kullanılan kamyonda patlayıcı bulundu

İsveç'in başkenti Stockholm'de dün gerçekleşen terör saldırısında kullanılan kamyonda bir çanta dolusu patlayıcı madde bulundu.

DHA'nın haberine göre İsveç televizyon kanalı SVT’nin polis kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, dünkü saldırıda kullanılan kamyonda ele geçirilen patlayıcı dolu çanta, bomba uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'ün kent merkezinde bir kamyonun yayaların üzerine sürülmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş 15 kişi de yaralanmıştı. Saldırının şüphelisi olarak akşam saatlerinde gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, bir başka şüpheli de gözaltına alındı.