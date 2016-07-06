İsveç'teki müzik festivallerinde 40'tan fazla taciz ve tecavüz

İsveç'te geçen haftasonu düzenlenen iki festivalde 40'tan fazla cinsel taciz ve tecavüz olayı yaşandı.

Bravalla Festivali'nde 5 tecavüz, 12 cinsel taciz, Putte I Parken adlı festivalde ise 35 cinsel taciz şikâyetinde bulunuldu.

Putte I Parken festivalindeki mağdurlardan en gencinin 12 yaşında olduğu bildirildi.

Putte I Parken festivalindeki bir mağdurun arkadaşı, güvenlik görevlilerini uyardıklarını ancak ciddiye alınmadıklarını iddia etti.

İsveç'in AftonBladet gazetesine konuşan bir genç "Bir adam, elini arkadaşımın bacakları arasına soktu. Arkadaşım bir güvenlik personeline gittiğinde sarhoş olup olmadığını sordular. İnsanlar bu tip şeyler yaptıklarında yardım etmeyeceklerse işleri ne bilmiyorum" dedi.

Bir diğer mağdur da, genç bir erkeğin üzerine doğru gelip vücuduyla sürtündüğünü öne sürdü.

İsveç polisi taciz olaylarına karışan şüpheli erkekleri arıyor.

BBC Newsbeat'e konuşan Bravalla polisi "Şüphelendiğimiz beş tecavüz vakası var. Üç vakayla ilgili üç şüpheliyi sorguladık. Serbest bırakmaya karar verdik. Tecavüz olarak değerlendirilmeyen cinsel saldırılarla ilgili bir soruşturma açılabilir" dedi.

Bravalla'da sahne alan grup ve şarkıcılar arasında Mumford & Sons, Macklemore & Ryan Lewis, Hardwell, Bastille, Craig David ve Zara Larsson da vardı.

Zara Larsson Twitter hesabından cinsel saldırılarla ilgili "Seyirciler arasındaki bir kıza utanmadan tecavüz edenler, cehennemde yanmayı hak ediyorsunuz" yazdı.

Putte I Parken festivalinde görevli polis, soruşturmaların devam etmesi için görgü tanıklarına polise başvurmaları çağrısında bulundu.