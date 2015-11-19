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Dünya

İsveç’te bir ilk; 'sanal taciz' davası

Yaşları 5-14 arasında olan kız çocuklarına internet üzerinden cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen kişiye dava açıldı

19 Kasım 2015 12:40

İsveç’te ilk defa kız çocuklarına internet üzerinden cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile bir kişi hakkında dava açıldı. Onlarca kız çocuğuna internet üzerinden cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen kişinin davası önümüzdeki günlerde başlanacak.

DHA'nın haberine göre, savcı sanığın mobil web platformu ‘Kik’ üzerinden yaşları 5 ile 14 arasında değişen 114 kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasında bulundu. İddianamede 'sanığın telefona indirilen uygulama ile en az 10 kız çocuğunu kendi vücutları üzerinde yönlendirerek istismar ettiği' yazıldı.

 

Cinsel taciz davalarında önemli bir karar

 


Savcılık iddianamede bahsedilen 10 fiilden adı açıklanmayan sanığın kız çocuklarına tecavüzden mahkum edilmesini istiyor. Mahkeme savcısı “Sanığın tecavüzden mahkum olması internet üzerinden cinsel taciz davalarında önemli bir karar olacaktır’’ dedi.
 

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