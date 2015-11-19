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10 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunan adama 5 yıl hapis

Pişmanlık göstermeyen sanığa iyi hal indirimi uygulanmadı

19 Kasım 2015 13:52

Erzurum’da, 10 yaşındaki R.E.Y.’i kucağına alarak öpmeye çalışan 25 yaşındaki Ü.K. beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.  ‘Sarkıntılık boyutunca cinsel istismar’ suçu ile yargılanan sanığa alt sınırdan ceza vermezken iyi hal indirimi de uygulamadı.

DHA’dan Hümeyra Pardeli’nin haberine göre,daha önceden de cinsel istismardan yargılanan Ü.K., R.E.Y. isimli 10 yaşındaki çocuğu taciz etmek suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, sanık ile mağdur arasındaki yaş farkı, suç yeri, suçun işleniş şekli ve sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı gözeltilerek alt sınırdan ceza verilmediği vurgulandı.

Suçu başkasına atmaya çalışan sanık hakkında iyi hal indirimi uygulamayan mahkeme, "Suçu başkasına atma girişimi, yargılamaya olumlu bir katkısı bulunmayan, özür dilemek, yaptığının yanlış olduğunu söylemek gibi pişmanlığı gösteren bir fiilin içine girmeyen, sabıkalı geçmişi olan sanığın yargılama sürecindeki ve fiilden sonrası davranışları dikkate alınarak lehine takdiri indirim maddesini uygulanmasına gerek duyulmamıştır" dedi.

Yurt dışına çıkış yasağı konulan Ü.K., Yargıtay’ın kararı onaması halinde yine cezaevine girecek.

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