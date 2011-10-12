Sanal tacizi ihbar etmeyene de ceza



T24 - Kadına şiddeti engellemeye dönük tasarıda kapsam genişledi: Sanal tacize ve şiddete tanık olup ihbar etmeyene de ceza geliyor.



Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla hazırlanan yasa tasarısında sona gelindi. Hem şiddeti uygulayan hem de şiddet mağduru için ‘köklü’ düzenlemeler içeren tasarıya göre, herkes şahit olduğu şiddet olaylarını bildirmekle de yükümlü olacak. Sanal âlem tacizlerine de ceza verilecek.



Radikal gazetesinden Yurdagül Şimşek'in haberine göre, Bakan Fatma Şahin dün muhalefet partilerinin kadın milletvekilleri ile bir araya gelerek tasarıyla bilgi verdi. Tasarıyla mevcut kanunun kapsamı genişletilerek, “şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan nişanlıların, yakın ilişki içinde yaşayanların da korunması” amaçlanıyor.



Tasarıya, “Kişilere yönelik şiddet olaylarına yer veren haberlerde şiddete uğrayanın ve yakınlarının kişilik haklarını ihlal eden, okuyucu, dinleyici veya izleyicilere duygusal açıdan zarar veren ifade ve görüntüleri kullanan basın ve yayın kuruluşları” hakkında cezai müeyyidelerin uygulanmasına ilişkin hükümler de eklendi. Tasarı ile, kadın politikaları konusunda bakanlık tarafından hazırlanan veya hazırlatılan görsel (film, kısa film, spot film) materyallerin, ayda en az 90 dakika, asgari 30 dakikası 17.00-22.00 arasında olmak üzere, 08.00-22.00 arasında yayınmlanması da düzenlendi.



Yeni yasa tasarısı neler getiriyor?

Şiddet mağduru





Şiddete uğrayana ve çocuklarına uygun barınma yeri sağlanacak.

Bakanlık bütçesinden geçici maddi yardım yapılacak.

Can güvenliği tehlikesi durumunda ikametgâhı ve işyeri değiştirilecek.

Fiziki koruma altına alınacak, kimlik ve diğer bilgiler değiştirilebilecek.

Hâkim, çocuk ile ebeveynin şahsi ilişkisi hakkında da karar verebilecek.

Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluğun bünyesinde ‘Şiddetten Koruma Birimleri’ kurulacak.



Şiddet uygulayan

Şiddete uygulayan veya şiddet uygulama ihtimali bulunanlar tedavi olacak.

Alkol bağımlılığı vb. durumlarda hastaneye zorunlu olarak yatırılacak.

Tedavilerin giderlerinin tamamı Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Meslek edindirme kurslarına ve kamu hizmetlerinde çalışmaya tabi tutulacak.

Öfke kontrolü, stresle başa çıkmayı hedefleyen eğitim programlarına katılacak.

Gerekli durumda elektronik izleme yöntemiyle takip sistemi uygulanabilecek.







