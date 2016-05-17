İsveç’te Can Dündar ve Erdem Gül'e Fikir Özgürlüğü Ödülü

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül, İsveç Basın Kulübü'nün verdiği Fikir Özgürlüğü Ödülü'nü aldı. Dündar, törenin ardından resmi Twitter hesabından "İsveç Basın Kulübü'nün, öldürülen gazeteci Anna Politkovskaya adına verdiği fikir özgürlüğü ödülünü aldık. Gururluyuz" açıklamasını yaptı. Dündar ve Gül'ül ödül aldığı törene İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström'ün de katıldı.

“Firardan dönmek istiyoruz”

Erdem Gül ise iktidara yakın medyanın 'yurt dışına kaçtılar' iddialarını hatırlatarak "Firardan dönmek istiyoruz....bugün ....bugün.. Kimseye bırakmıyoruz. Hadi herkese günaydın" mesajını paylaştı.

Törende basın özgürlüğüyle ilgili soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Margot Wallström, törenin ardından Can Dündar ve Erdem Gül ile bir süre sohbet etti.

‘Yurt dışında kaçtılar’

PEN Ödülü'nü almak için İsveç'e giden Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül için 'Yurt dışına kaçtılar" denilmişti. Dündar ve Gül bugün Türkiye'ye dönecek.

Anna Politkovskaya anısına düzenlenen İfade Özgürlüğü Ödülü önceki yıllarda şu gazetecilere verilmişti: Khadija İsmayilova (2015), Abdullahi Hussein (2014), Mikhail Afanaisev (2013), Johan Persson och Martin Schibbye (2012), Fredrik Gertten (2011), Amun Abdullahi Mohamed (2010).

“Bağımsız bir gazeteciliği temsil ettikleri için...”

Ödülle ilgili İsveç Basın Kulübü'den basına dağıtılan metin şöyle:

İsveç Ulusal Basın Kulübü’nün Anna Politkovskaya anısına her yıl verdiği İfade Özgürlüğü Ödülü’ne bu yıl Can Dündar ve Erdem Gül layık bulunmuştur.

Ödül, ‘İfade özgürlüğünün yoğun baskı altında bulunduğu bir dönemde onurlu ve cesur, bağımsız bir gazeteciliği temsil ettikleri için’ kendilerine verilmiştir.

“Haklarında açılan dava basın özgürlüğünün ihlalinden başka bir şey değil”

İsveç Ulusal Basın Kulübü Başkanı Björn Haeger, ”Can Dündar ve Erdem Gül’e Politkovskaya anısına bu ödülü almalarının sebebi çok açık: Ömür boyu hapis cezası tehdidi altında olmalarına rağmen onlar gerçekleri yayınlamaya ısrarla devam ediyorlar. Haklarında açılan dava basın özgürlüğünün ihlalinden başka bir şey değil, sadece Türk hükümetinin ifade özgürlüğüne sürmekte olan saldırılarının bir başka göstergesidir” dedi.