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Can Dündar: Anayasa Mahkemesi bize tanıdığı hakları Mehmet Baransu için de sağlamalı

AYM, bugün Baransu'nun yargılandığı dosyayı görüşecek

17 Mayıs 2016 10:54

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Balyoz'da kumpas soruşturmasında “devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin etme” ve “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, dışında kullanma, hile ile alma, çalma” suçlamasıyla 1 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski Taraf muhabiri ve yazarı Mehmet Baransu'nun yargılandığı dosyada bugün karar vermesi beklenen Anayasa Mahkemesi'nin kararı öncesi destek tweeti attı. Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Can Dündar, AYM'ye çağrı yaparak Baransu ve diğer gazetecilerin tutuksuz yargılanmasını istedi. Dündar, "Anayasa Mahkemesi, kendi yetkilerini savunmalı ve bize tanıdığı hakları,eşitlik gereği Baransu ve diğer tutuklu gazetecilere de sağlamalıdır" dedi.

Can Dündar ve Erdem Gül, yargılandıkları MiT TIR'ları davasında AYM'nin "hak ihlali" kararı sonrası tahliye edilmişti. 

Can Dündar'ın tweeti şöyle:

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