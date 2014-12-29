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Dünya

İsveç'te bir cami daha kundaklandı!

Olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmadığı belirtilirken, yangının yerel saatle sabaha karşı 3’te başladığı ifade edildi

29 Aralık 2014 14:01

İsveç'in başkenti Stockholm'ün Eskilstuna semtinde geçen hafta bir caminin kundaklanmasının ardından benzer bir olay Eslov kentinde meydana geldi. Bugün erken saatlerde yakılan camideki yangının söndürüldüğü bildirildi.

AFP’nin haberine göre, olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmadığı belirtilirken, yangının yerel saatle sabaha karşı 3’te başladığı ifade edildi. Polis, yangının büyük bir hasara neden olmadığını ve soruşturmaların sürdüğünü belirtirken, itfaiye sözcüsü yangının büyük bir ihtimalle kundaklama nedeniyle çıktığını vurguladı. Sözcü Gustaf Sandell, “Böyle bir yangının çıkmasının herhangi bir doğal nedeni olamaz” dedi.

Ülkede 25 Aralık’ta da bir cami kundaklanmış ve 5 kişi yaralanmıştı.

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