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Sağlık

İsveç'te 18 yaşına kadar ilaç artık bedava

İsveç Parlamentosu'nda kabul edilen yasanın gerekçesi, çocukların eşit koşullarda tedavisine imkan tanımak

17 Aralık 2015 19:28

İsveç Parlamentosu Ocak ayından itibaren sübvansiyonlu ilaçlar listesinde yer alan ilaçların 18 yaşına kadar ücretsiz olması kararını aldı. Parlamento’da bugün kabul edilen yasa İsveç’te sığınma başvurusu yapmış 18 yaşına kadar olan herkesi kapsayacak.

DHA'dan Ersin Arslan'ın haberine göre, İsveç’te sübvansiyonlu ilaç listesindeki ilaçlardan kullanan hastalar, ilaç masrafları yaklaşık 200 Euro’yu geçtikten sonra bu ilaçları indirimli olarak alabiliyorlar.

Bu ilaçlar arasında kalp, tansiyon, şeker, kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar gibi bir çok ilaç bulunuyor.

Hükümetin Parlamento’ya sunduğu yasaya “18 yaş altındaki çocukların eşit koşullarda tedavisine imkan tanımak, değişik sosyo-ekonomik gruplar arasındaki sağlık hizmeti farkını ortadan kaldırmak’’ gerekçe olarak gösterildi.

 

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