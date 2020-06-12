İsveçli diyetisyen, tatlıya düşkünlüğü bir hafta içerisinde yenmenin yolunu açıkladı

İsveçli diyetisyen Fredrik Paulun , tatlıya düşkünlükten sadece bir hafta içerisinde kurtaracak basit kuralları açıkladı.

Expressen’in aktardığına göre İsveçli diyetisyen Fredrik Paulun, tatlıya düşkünlükten sadece bir hafta içerisinde kurtulmak için öncelikle tüm hızlı sindirilen karbonhidratlardan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Paulun, “Özellikle hassas insanların muhtemelen başta taze meyvelerden uzak durması gerekecek. Birkaç hafta sonra onlara tekrar dönebilirler” diye yazdı.

Tatlıdan vazgeçme sürecinin kolay geçmesi için daha fazla hareket etme, streslerden kaçınma, bol miktarda su içme, yeterli uyku alma ve protein açısından zengin gıda tüketimini attırma tavsiye edildi.