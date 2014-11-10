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Kültür-Sanat

İsveç'in melankolik sesi tekrar Türkiye'de

İsveçli müzisyen Jay-Jay Johanson 5 Aralık'ta tekrar İstanbul'da olacak

10 Kasım 2014 18:57

Dingin ve romantik vokaliyle Türkiye'de de ciddi bir hayran kitlesine sahip olan İsveçli müzisyen Jay-Jay Johanson, 5 Aralık'ta İstanbul'da olacak.

1996 yılından beri müzik hayatının içerisinde olan Johanson, seneler içerisinde müzik tarzında sürekli bir değişim sergiledi. Trip-hop'tan electro-clash'e, electro'dan indie'ye farklı esintileri müziğinde barındıran Johanson, konserlerinde dinleyenlerine eşsiz bir yolculuk sunuyor. 

Daha önce de birçok kez Türkiye'de konser veren Jay Jay Johanson, yoğun istek üzerine 5 Aralık saat 22.30'da, Maslak Sheraton Otel'in üçüncü katında yer alan mekanda tekrar ağırlanacak.

"On The Radio", "Believe in Us", "Alone Again", "So Tell The Girls That I am Back in Town" gibi hit parçalarının yanı sıra son albümü Cockroach'tan da sevilen parçalarını seslendirecek olan sanatçı, Valentin'e özel repertuvarı ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

Jay-Jay Johanson'un sevilen parçalarından "On The Radio":

 

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