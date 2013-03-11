İsveç'in Külkedisi Prenses Lilian yaşamını yitirdi

İsveç tarihinin en ünlü aşk hikayelerinden birinin kahramanı Prenses Lilian, 97 yaşında hayata veda etti.

İsveç Başbakanı Fredrik Reinfeldt, 2010 yılında Alzheimer teşhisi konulan kraliyet ailesinin çok sevilen üyesi Prenses Lilian'ın öldüğünü açıkladı.

İsveç'in Külkedisi

Prenses Lilian, II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin başkenti Londra'da tanıştığı Prens Bertil'e aşık olmuş ancak çift, evlenebilmek için 33 yıl beklemek zorunda kalmıştı.

1915'te Galler'deki Swansea'de doğan Lilian, 16 yaşında modellik ve oyunculuk yapmak için Londra'ya taşınmış ve 25 yaşında aktör Ivan Craig ile evlenmişti.

Lilian ve Prens Bertil, 1943'te Londra'da tanışmış ve ilk görüşte aşık olmuştu. Lilian'ın 2 yıl sonra eşinden boşanmasına karşın İsveç Kralı Gultaf 6. Adolf, Prens Bertil'in halktan biri ile evlenmesinin hanedanlığın geleceğini tehlikeye sokabileceği gerekçesiyle çiftin evlenmesine izin vermemişti.

33 yıl sonra evlendiler

Lilian ve Prens Bertil, yıllarca Fransa'daki bir köyde gözlerden ırak yaşamaya çalışmıştı.

Ancak 33 yıl sonra 1976'da evlenebilen çift, aşkları uğruna yaptıkları fedakarlıklar ve birbirlerine bağlılıklarıyla İsveç halkının kalbini kazanmıştı.

61 yaşındaki Lilian, Stockholm'daki Drottningholm Kilisesi'nde yapılan törende 64 yaşındaki Prens Bertil'ine kavuştuğunda İsveç Prensesi ve ülkenin güneyindeki Halland eyaletinin düşesi olmuştu.

Prens Bertil'in 1997'de ölümünün ardından yaşadıkları güçlükleri kaleme alan Prenses Lilian, kitabında "yaşamımı tek bir sözcükle özetlemem gerekseydi bu sözcük kesinlikle 'aşk' olurdu" diye yazmıştı.