İsveç'te bir şehir, insanların toplanmasını önlemek için parklarına bir ton tavuk gübresi dökecek

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İsveç'te bir üniversite şehri olan Lund'da yeni tip Koronavirüs salgını sürerken halkın geleneksel 'Walpurgis Gecesi' kutlamalarını organize etmemesi için parklara bir ton tavuk gübresi dökülecek.

Yerel konseyin çevre komitesinin başkanı Gustav Lundblad, Sydsvenskan gazetesine verdiği röportajda, "Lund, Nisan'ın son gecesinde Koronavirüs salgınının merkezi haline gelebilir, o yüzden bunun iyi bir girişim oluğunu düşünüyorum" dedi.

Lundblad, "Hem etrafı gübrelemiş olacağız, hem de parklar çok kötü kokacak, bu sebeple de ortam oturup bir bira içmeye uygun olmayacak" diye konuştu.

Kokunun parkla sınırlı kalmayabileceğini söyleyen komite başkanı, "Bunlar ne de olsa tavuk dışkısı. Şehrin geriye kalanında koku olmayacağının garantisini veremem. Ama amaç insanların parklara gitmesini önlemek" dedi.

İsveç'te salgına karşı diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha hafif önlemler alındı. Ülkede belli kısıtlamalar yerine yönergelere uymak vatandaşlara bırakıldı.

30 Nisan'da kutlanan 'Walpurgis Gecesi'nde normal şartlarda partiler organize ediliyor ve büyük ateşler yakılıyordu.