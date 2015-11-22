İsveç Kralı Gustaf: Bütün banyo küvetleri yasaklanabilir

İsveç Kralı Carl Gustaf verdiği bir röportajda çevreyi korumak amaçlı bütün banyo küvetlerinin yasaklanması gerektiğini, duşların daha az su tükettiğini söyledi.

Hürriyet’ten Ersin Arslan’ın haberine göre İsveç Kralı Paris’te 30 Kasım - 11 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Küresel İklim Zirvesi öncesi çevre koruma ile ilgili düşüncelerini açıkladı.

Çevre korumacılığı konusunda radikal önerileri ile tanınan aynı zamanda Dünya Doğa Fonu Başkanlığını da yürüten İsveç Kralı, "Bütün banyo küvetleri yasaklanabilir. Düşünün nasıl büyük bir olay” dedi. Önerisinin biraz şaka ile karışık olduğunu söyleyen İsveç Kralı bu düşüncesinin duşa oranla küvetlerde ne kadar fazla su tüketildiğinin anlaması üzerine şekillendiğini belirtti.

Röportajda nükleer enerji konusundaki düşüncelerini de açıklayan İsveç Kralı Carl Gustaf, "Bir dönem nükleer enerji toplum için faydalı olmuştur. Şimdi ömrünü tamamlamak üzere. Ampuller ve konutlar artık az enerji tüketmekte. Hatta otomobiller bile” dedi.

Japonya'da küvet kültürü

Japonya'da ise küvet deneyimleri, dünyanın geri kalanına göre biraz daha farklı. Suyun tek bir damlasının bile boşa gitmesini istemeyen Japonya halkı kendilerine ait bir sistemleri var.

Bu sisteme göre küvet, keyif yapılması amaçlanan bir yer ve küvete 'pis' girmeniz mümkün değil. Öncesinde duş alan Japonlar, temiz vücutlarıyla küvetin içinde kullandıkları suyu tekrar çamaşırlarını yıkamak için kullanıyor.

Japonların küvet kültürünü şu videoda izleyebilirsiniz: