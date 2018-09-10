İsveç ile karşılaşan A Milliler'den muhteşem geri dönüş!

UEFA Uluslar Ligi'nde Trabzon'da oynanan grubun ilk maçında Rusya’ya 2-1 yenilen Milli Takım ikinci maçta İsveç deplasmanında muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iyi bir oyun ortaya koyamayan milliler 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı çevirdi ve deplasmanda 3 puanı söküp aldı.

34.dakikada Isaac Thelin’in attığı golle 1-0 geriye düşen milliler 49’da Viktor Claesson’un şık golüne engel olamayınca 2 farkla geriye düştü. 51’de Hakan Çalhanoğlu umutları yeşertip farkı 1’e indirdi. 62’de Mehmet Topal’ın yerine oyuna giren Emre Akbaba maçın kaderini değiştirdi.

Friends Arena’daki mücadelede 88’de sahneye çıkan Emre, Cenk Tosun ile muhteşem paslaşmalar sonrası kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi: 2-2.

3 puan için son dakikaya kadar yüklenen Türkiye’de 90+1’de Emre bir kez daha sahneye çıkarak aşırtma kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve gecenin kahramanı oldu. Rusya’nın 6 puana ulaştığı grupta Türkiye ilk 3 puanına kavuştu.

İşte ilk 11'ler

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Jansson, Augustinsson, Jimmy Durmaz, Larsson, Ekdal, Claesson, Thelin, Berg

Türkiye: Sinan, Ömer Bayram, Kaan, Çağlar, Mehmet Zeki, Okay, Mehmet Topal, Cengiz, Oğuzhan, Hakan, Cenk