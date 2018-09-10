Lucescu: Başaramazsak "Allahaısmarladık" der ve çeker giderim

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Üst düzey bir takım kurmak için yola çıktık. Başarırsak herkes kazanır, başaramazsak 'Allahaısmarladık' der ve çeker giderim" dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçında yarın deplasmanda İsveç ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, karşılaşmanın oynanacağı Friends Arena'da ay-yıldızlı takımın antrenmanından önce milli futbolculardan Oğuzhan Özyakup ile basın toplantısı düzenledi.

Milli takım oyuncularının genç ve yetenekli olduğunu söyleyen Lucescu, "Bu oyunculara sabretmemiz gerekir. Bu oyuncular, çok iyi oyuncular. Bu oyuncuları en iyi seviyeye çekmek için uğraşıyoruz. Üst düzey bir takım kurmak için yola çıktık. Başarırsak herkes kazanır. Başaramazsak 'Allahaısmarladık' der ve çeker giderim." ifadelerini kullandı.

Birçok sorunla karşı karşıya olduklarını belirten Lucescu, şöyle devam etti:

"Mayıs ayında çağırdığımız 8 oyuncu çeşitli neden ve problemlerden dolayı milli daveti kabul etmedi. Milli maçlara 2-3 gün kala toplanıyoruz. Herkes kendi ligi ve takımından birçok problemle geliyor. Biz ise uzun süreli ve başarılı bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kolay değil. Almanya gibi değişik ve farklı ülkelerden eğitim alıp gelenler var. 15-16 yaşından itibaren her kategoride beraber oynayan, 20-21 yaşlarına geldiğinde İzlanda, İsviçre gibi oluyor. Böyle olmalı. İspanya gibi büyük futbol ülkesinin milli takımı Real Madrid ve Barcelona'dan kurulu. Kazanmaya alışmış bir takım.''

Kaleci konusunda şikayetçi olan Lucescu, ''Volkan Babacan, Medipol Başakşehir'de hatalı gol yediği için oynamıyor. Harun Tekin'in Fenerbahçe'de ilk 11'de devamlı olmasını bekliyorum. İsveç maçında sahada Sinan Bolat olacak." şeklinde konuştu.

İsveç Milli Takımı'nın 1,5 yıldır beraber oynadığını ve iyi bir ekip kurduğunu kaydeden Lucescu, rakibe karşı kendi oyunlarını oynayıp kazanmak istediklerini belirtti.

Ay-yıldızlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ise milli takım oyuncularının bir senedir beraber olduğunun altını çizerek, "Takım olarak çok çalışıyoruz. Bir yıldır da çok güzel şeyler yaptık. Hocamızla çok da ilerledik ama bunu artık sonuca yansıtmamız lazım." yorumunu yaptı.

İlk defa bu kadar genç bir milli takımın oluştuğunu kaydeden Oğuzhan Özyakup, "Takımın yaş ortalaması 25-26. Genç bir milli takım. İnşallah yarın iyi bir oyun ortaya koyup iyi sonuç almaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Basın toplantısının ardından ay-yıldızlı takım, maçın oynanacağı başkent Stockholm'deki Friends Arena'da teknik direktör Lucescu yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan idmanda koşu ve pas çalışması yapıldı. Daha sonra taktik çalışmasına geçildi.

Antrenman sırasında futbolcuların çektiği sert bir şut, saha kenarındaki milli takım şoförünün başına isabet etti. Saha kenarında baygınlık geçiren şoföre ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladıktan sonra kamp yaptığı otele hareket etti.