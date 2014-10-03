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Dünya

İsveç, Filistin'i tanıyan ilk Avrupa ülkesi oldu

İsveç'in yeni seçilen merkez-sol hükümeti Filistin Devleti'ni tanıyacak. İsveç bu hareketiyle Filistin'i tanıyan ilk büyük Avrupa ülkesi olacak

İsveç Başbakanı Stefan Lofven

03 Ekim 2014 20:52

İsveç'in yeni seçilen Başbakanı Stefan Lofven, ilk icraatlarından biri olarak Filistin'i tanıyacaklarını açıkladı. 

Parlamentonun 2 Ekim'de Başbakanlığını onayladığı Lofven, "İsrail ile olan sorunlar, uluslararası hukuka uygun olarak iki devletli çözüm ile çözülebilir" dedi. İki devletli çözümün karşılıklı tanıma ve barışçıl ortak yaşam isteği gerektirdiğini söyleyen Lofven, bu amaca uygun olarak İsveç'in Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıkladı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2012 yılında Filistin bağımsız devletinin 'de facto' yani fiilen tanınmasını onaylanmıştı, ancak Avrupa Birliği ve çoğu AB ülkesi henüz resmi bir girişimde bulunmadı.

Bağımsız bir Filistin Devleti'nin müzakere sürecünden sonra kurulmasını savunan İsrail, ABD ve AB'nin İsveç'in bu kararını eleştirmesi bekleniyor. 

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