İsveç'te zafer sosyal demokratların



Resmi olmayan sonuçlara göre Stefan Löfven liderliğindeki Sosyal Demokrat İşçi Partisi (SAP) oyların yüzde 31,2'sini aldı. Löfven'in seçim öncesi duyurduğu Yeşiller ve Sol Parti'nin da aralarında bulunduğu ittifak oyların yüzde 43,6'sını topladı. Merkez sağ partilerin oy oranı yüzde 39,5'te kaldı. Löfven, hükümet kuruluşu için ihtimallerin değerlendirilmesine başlandığını açıkladı.

Yenilgiyi kabul eden Başbakan Fredrik Reinfeldt, gün içinde istifasını sunacağını açıkladı. Reinfeldt, 8 yıldır ülkeyi idare ediyordu. İktidarı süresince istihdam piyasasını canlandıran, ekonomik büyüme sağlayan önlemleri hayata geçirdi, bütçe açığını azalttı. Buna karşılık, bazı uzmanlar tarafından yoksul ile zengin arasındaki gelir uçurumunu daha da artırdığı yönünde eleştiriliyordu.

Beklendiği üzere beklenen aşırı sağcı ve göçmen karşıtı İsveçli Demokratlar Partisi (SD) de sandıkta büyük çıkış yaptı. Oyların yüzde 13'ünü alan parti, parlamentonun en büyük üçüncü gücü konumuna yükseldi. SD, 2010 yılında parlamentoya girmeyi başarmıştı.