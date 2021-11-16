İsveç Akademisi'nden Orhan Pamuk'a destek

Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren İsveç Akademisi, 'Veba Geceleri' romanında "Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağına hakaret ettiği" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Orhan Pamuk’a destek açıklamasında bulundu. Akademi, Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine saygı duymasını beklediklerini belirtti.

Yazar Orhan Pamuk'un "Roman özgürlükçü ve kahraman önderlere saygı ve hayranlıkla yazılmıştır" dediği Veba Geceleri isimli kitabında Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret gerekçesiyle takipsizlik kararı verilen dosya, yeniden açılarak, bir kez daha soruşturma başlatmıştı.

Konuyla ilgili birçok kişi ve kurum, Orhan Pamuk'a destek verirken, Nobel Edebiyat Ödülü’nü veren İsveç Akademisi de, Orhan Pamuk için bir açıklama yayınladı.



Akademi; yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine saygı duymasını ve bu durum özelinde Nobel ödüllü Orhan Pamuk'a yapılan muameleyi takip etmesini beklediğini belirtti.



Açıklamada ayrıca Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olarak Avrupa Sözleşmesi'ne taraf olduğu ve Avrupa Adalet Divanı içtihatlarıyla bağlı olduğu da belirtildi.

İsveç Akademisi

İsveç Akademisi, İsveç Kraliyet Akademileri'nden biri olup, 1786 yılında İsveç Kralı III. Gustav tarafından kurulmuştur. 18 üyesi vardır. İsveç Akademisi, Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmeye başlandığı zamandan bu yana bu ödülün sahiplerine karar verir.

Açıklamanın tam linki...

TIKLAYIN | Takipsizlik kararı verilen dosyadan Orhan Pamuk'a "Veba Geceleri" soruşturması!

TIKLAYIN | Orhan Pamuk: Veba Geceleri'nde Atatürk'e hiçbir saygısızlık yoktur; roman özgürlükçü ve kahraman önderlere saygı ve hayranlıkla yazılmıştır