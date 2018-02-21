İstinaf hakimi üçüncü kitabını çıkardı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- İSTİNAF Hakimi Necati Daştan’ın adalet, devlet, iman, hakikat, erdem gibi konuların ele alındığı ‘Aforizmalar’ kitabı çıktı.

Uzun yıllar Kayseri Adliyesi\'nde Asliye Ceza Mahkemelerinde görev yapan, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Necati Daştan\'ın üçüncü kitabı \'Aforizmalar’, kitapçılardaki raflarda yerini aldı. 18 yıllık hakim olan Daştan, kitabınının maşa başında yazılmadığını belirterek eserinin başta adalet olmak üzere devlet, iman, hakikat, erdem, dünya gibi pek çok konuyu içerdiğini söyledi.

Kitabının 20 yıllık meslek hayatında yaşadıklarının bir özeti olduğunu belirten Necati Daştan, \"Aforizma yazmak zordur, makale yazmak daha kolaydır. Bazen bir makalede anlatamadığınızı aforizmada yazabilirsiniz. Onu özlü hale getirmek, çok şey anlatmak çok zordur. Bazen aforizmaları farklı insanlar, farklı anlayabiliyor\" dedi.

Kitabını adalete gönül koymuş, adaletten muzdarip olmuş tüm kader mahkumlarına ithaf ettiğini ifade eden Hakim Daştan, “Ben bu adaletten memnun değilim, haksızlığa uğradım’ diyen kim varsa onların sesi olmaya çalıştım” diye konuştu.

Necati Daştan, üç kitabının da tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek, bunların ‘Mülkün Adaletle İmtihanı, Adalet, Hakikat ve Marifet ve Erdemli Gençliğin Yol Haritası’ olduğunu söyledi.

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