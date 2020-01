İstiklal turuncuya bürünüyor

Hollanda ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 400. yılı kutlamaları kapsamında 30 Nisan’da düzenlenecek olan “Queen’s Day” etkinlikleri yine İstanbul’a renk katacak.

Hollanda’da her yıl geleneksel olarak kutlanan “Queen’s Day”, Hollanda Kraliyeti Başkonsolosluğu himayelerinde bu yıl da İstanbul’un sıra dışı performans merkezi The Hall İstanbul’un düzenlediği eşsiz organizasyonla kutlanıyor. 30 Nisan Pazartesi günü, İstiklal Caddesi’nin benzersiz dokusu şenlik yürüyüşü ve turuncunun enerjisi ile renkleniyor, yürüyüşün ardından gece ise The Hall İstanbul’da eğlencenin ateşine dönüşüyor.

Eğlenceleri ile ilgi odağı olan ve dünyanın dört bir yanından insanların akın ettiği, “Queen’s Day” bu yıl da Hollanda ile aynı anda Amsterdam’ı aratmayacak konseptle kutlanacak. “Queen’s Day”in bu yıl ki konuğu ise dünyaca ünlü Hollandalı DJ Franky Rizardo oluyor.

The Hall İstanbul organizasyonuyla düzenlenen “Queen’s Day” etkinlikleri 30 Nisan Pazartesi şenlik yürüyüşle başlıyor. İstiklal Caddesi boyunca The Hall İstanbul girişine kadar eğlenceli müzik ve performansları ile “Q’day Brass Band” kalabalığı coştururken, performans sanatçıları, jonglörler ve Poi dansçılarına kadar daha birçok sürpriz, şenlik yürüyüşüne katılanlara uzun süre unutamayacakları bir eğlence sunuyor.

Ünlü Hollandalı DJ Franky Rizardo “Queen’s Day”e damgasını vuruyor!

Şenlik yürüyüşünün ardından The Hall İstanbul sahnesinde dünyaca ünlü Hollandalı DJ Franky Rizardo ile turuncunun enerjisi eğlence ateşine dönüyor. Franky Rizardo’ya kabinde eşlik eden isim ise, performanslarıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki kulüplerde unutulmaz disko geceleri yaşatan DJ Discoman.

Yerli ve yabancı konuklar eşliğinde bugüne kadar görülmemiş bir eğlence anlayışıyla kutlanacak gecede, İstiklal Caddesi sokakları ve The Hall İstanbul, bir geceliğine kendini Amsterdam’da hissetmek isteyenleri bekliyor. Turuncularınızı giyin ve bu unutulmaz geceye siz de katılın...

Franky Rizardo

Hollanda asıllı Franky Rizardo 20 yaşında uluslararası dans sahnelerinde aranılan bir marka oldu. Genç ve yetenekli DJ / Yapımcı Franky Rizardo’nun çalışmaları Fame Recording ve Function Recordings’in etiketlerinde yayımlandı ve müzik piyasasının önemli aktörleri tarafından desteklendi. Kendi yaptığı uluslararası dans hitleri arasında yer alan parçalar, ünlü markaların kurumsallarında da kullanılıyor.